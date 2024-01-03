На восьми участках в Сербии прошло повторное голосование на выборах в Скупщину

Повторное голосование на выборах в Скупщину Сербии прошло на восьми избирательных участках.

Об этом информирует агентство Танюг.

Отмечается, что голосование прошло на двух участках в посёлке Бачки-Петровац, на трёх в Бела-Паланке и по одному в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави.

30 декабря в Сербии открывались участки на повторных парламентских выборах и выборах в органы муниципальной власти Белграда.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что народ республики не поддерживает оппозицию, пытающуюся осуществить революцию.