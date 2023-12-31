Вучич: народ Сербии не поддерживает оппозицию, пытающуюся осуществить революцию

Оппозиционные силы не смогут осуществить цветную революцию в Сербии, так как их не поддерживает сербский народ. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

По его словам, для осуществления «революции» недостаточно техники и математики.

«Политика это суть, жизнь, легитимность. Не можете с таким малым процентом поддержки заполучить власть силой», — приводит РИА Новости заявление Вучича.

Сербский лидер добавил, что оппозиционеры встретят лишь ещё большее сопротивление народа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT, что власти Сербии не допустили в стране украинского сценария развития событий с беспорядками.