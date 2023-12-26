RT в Telegram
Подпишись

Захарова: власти Сербии не допустили в стране украинского сценария

Короткая ссылка
Власти Сербии не допустили в стране украинского сценария развития событий с беспорядками, заявила в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в стране.

Российский дипломат отметила, что Белград провозглашал национальные интересы превыше всего при выборе своего пути.

При этом, говоря о Киеве, Захарова подчеркнула, что все предостережения России о том, что навязывание идеологем приведёт к развалу Украины, Западом игнорировались.

«Всё это игнорировалось западниками, помимо всего прочего — проплачивалось», — сказала Захарова.

Ранее глава Сербии Александр Вучич отметил, что в стране нет революции, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить