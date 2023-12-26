Власти Сербии не допустили в стране украинского сценария развития событий с беспорядками, заявила в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в стране.

Российский дипломат отметила, что Белград провозглашал национальные интересы превыше всего при выборе своего пути.

При этом, говоря о Киеве, Захарова подчеркнула, что все предостережения России о том, что навязывание идеологем приведёт к развалу Украины, Западом игнорировались.

«Всё это игнорировалось западниками, помимо всего прочего — проплачивалось», — сказала Захарова.

Ранее глава Сербии Александр Вучич отметил, что в стране нет революции, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.