Захарова: власти Сербии не допустили в стране украинского сценария
Российский дипломат отметила, что Белград провозглашал национальные интересы превыше всего при выборе своего пути.
При этом, говоря о Киеве, Захарова подчеркнула, что все предостережения России о том, что навязывание идеологем приведёт к развалу Украины, Западом игнорировались.
«Всё это игнорировалось западниками, помимо всего прочего — проплачивалось», — сказала Захарова.
Ранее глава Сербии Александр Вучич отметил, что в стране нет революции, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.