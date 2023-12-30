В Сербии открылись участки на повторных муниципальных и парламентских выборах

В Сербии открылись участки на повторных парламентских выборах и выборах в органы муниципальной власти Белграда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербский избирком.

Ранее Республиканская избирательная комиссия Сербии назначила повторное голосование после поступивших жалоб на ход выборов, которые состоялись 17 декабря.

Повторное голосование будет проходить на 35 избирательных участках.

Ранее сторонники прозападной оппозиции, требующие аннулировать итоги парламентских выборов, развернули на проезжей части палаточный городок.

В разговоре с RT председатель Движения социалистов Александр Вулин заявил, что между протестами в Белграде и «майданом» много общего.