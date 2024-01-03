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Глава ВОЗ Гебрейесус осудил удары по больнице «Аль-Амаль» в секторе Газа

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус осудил израильские удары по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Я осуждаю сегодняшние удары по больнице «Аль-Амаль» в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, находящейся под управлением Палестинского Красного Полумесяца», — сказал Гебрейесус. 

При этом он отметил, что среди погибших был пятидневный младенец.

Ранее в Госдепе США заявили, что отвергают заявления израильтян о выселении палестинцев из Газы.

Также постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что Совет Безопасности ООН должен требовать прекращения огня в секторе Газа и решать первопричины палестино-израильского конфликта.

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