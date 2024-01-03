Постпред Франции при ООН: СБ ООН должен требовать прекращения огня в Газе
С таким заявлением выступил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, передаёт ТАСС.
По его словам, работа над обеспечением гуманитарного доступа и над гуманитарной помощью является «работой с симптомами».
«Думаю, Совету Безопасности нужно сместить фокус внимания на первопричины и в краткосрочной перспективе требовать устойчивого прекращения огня», — сказал де Ривьер.
Также де Ривьер считает, что мирные переговоры по Украине в ближайшее время не состоятся, а ситуация в зоне конфликта ухудшается.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал все страны мира занять «единую позицию против массовых убийств» в секторе Газа.