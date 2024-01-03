Global Times: на АЭС в Японии после землетрясений вылилась активная вода

В Японии на АЭС «Касивадзаки-Карива» (префектура Ниигата) из-за землетрясения 1 января из охдадительных бассейнов двух реакторов вылилась активная вода.

Об этом пишет Global Times.

Речь идёт о топливных бассейнах на верхних этажах реакторов №7 и №2.

«Эти воды содержат радиоактивные материалы, и в настоящее время проводятся измерения уровня радиации», — говорится в статье.

В 2021 году самой мощной в Японии атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» запретили работать из-за выявленных на предприятии нарушений в сфере безопасности.

Также сообщалось, что землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным с 1885 года.