RT в Telegram
Подпишись

Global Times: на АЭС в Японии после землетрясений вылилась активная вода

Короткая ссылка
В Японии на АЭС «Касивадзаки-Карива» (префектура Ниигата) из-за землетрясения 1 января из охдадительных бассейнов двух реакторов вылилась активная вода.

Об этом пишет Global Times.

Речь идёт о топливных бассейнах на верхних этажах реакторов №7 и №2.

«Эти воды содержат радиоактивные материалы, и в настоящее время проводятся измерения уровня радиации», — говорится в статье.

В 2021 году самой мощной в Японии атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» запретили работать из-за выявленных на предприятии нарушений в сфере безопасности.

Также сообщалось, что землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным с 1885 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить