Землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным с 1885 года
«Это было самое сильное с 1885 года», — цитирует экспертов ТАСС.
По словам метеорологов, подземные толчки силой свыше 7 баллов были зафиксированы впервые с 2018 года.
Ранее в Японии обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.
Премьер-министр Фумио Кисида призвал граждан прибрежных районов эвакуироваться.
Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил о шести случаях обрушения домов в результате землетрясений, под завалами могут находиться люди.