Землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным с 1885 года

Землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным для полуострова Ното с 1885 года, заявили представители Главного метеорологического агентства.

«Это было самое сильное с 1885 года», — цитирует экспертов ТАСС.

По словам метеорологов, подземные толчки силой свыше 7 баллов были зафиксированы впервые с 2018 года.

Ранее в Японии обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.

Премьер-министр Фумио Кисида призвал граждан прибрежных районов эвакуироваться.

Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил о шести случаях обрушения домов в результате землетрясений, под завалами могут находиться люди.