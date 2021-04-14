В Японии запретили деятельность самой мощной в стране АЭС
Такое решение принял японский государственный Комитет по контролю за атомной энергетикой, пишет ТАСС. В частности, АЭС не была достаточно защищена от террористов.
Владельцу станции, энергетической компании Tokyo Electric Power, запрещено доставлять и загружать ядерное топливо в реакторы на АЭС «Касивадзаки-Карива».
Как уточняется, такая мера принимается впервые в истории японской атомной энергетики.
Ранее японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.
В МИД России прокомментировали планы Токио.