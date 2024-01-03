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Захарова: российских дипломатов никто изолировать не будет

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российских дипломатов никто изолировать не будет.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что Москва будет вести активную деятельность в международном формате.

Кроме того, по её словам, Россия будет развивать двусторонние отношения с теми, кто готов к взаимовыгодному сотрудничеству.

Ранее стало известно, что Россия начинает председательство в БРИКС в 2024 году.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты остерегаются рушить отношения с российской стороной до основания.

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