Захарова: российских дипломатов никто изолировать не будет
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Дипломат подчеркнула, что Москва будет вести активную деятельность в международном формате.
Кроме того, по её словам, Россия будет развивать двусторонние отношения с теми, кто готов к взаимовыгодному сотрудничеству.
Ранее стало известно, что Россия начинает председательство в БРИКС в 2024 году.
Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты остерегаются рушить отношения с российской стороной до основания.