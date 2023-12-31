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Лавров: США остерегаются рушить отношения с Россией до основания

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты остерегаются рушить отношения с российской стороной до основания.

«Хотя Белый дом пока и остерегается рушить всё, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, американцы пока явно не готовы», — заявил он РИА Новости.

Он отметил, что вместе с этим американские правящие элиты отрицают реалии многополярного мира и по-прежнему мыслят «в категориях собственного превосходства и исключительности».

Ранее Лавров заявил, что российская сторона примет серьёзные меры в ответ на готовящееся развёртывание США наземных ракетных систем, ранее запрещённых по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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