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Al Arabiya: ХАМАС прервало переговоры с Израилем после гибели аль-Арури в Ливане

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ХАМАС попросило посредников заморозить любые переговоры о перемирии с израильскими военными или об обмене пленными с Израилем. Это произошло после того, как в результате взрыва под Бейрутом погиб замглавы политбюро палестинского движения Салех аль-Арури.
Al Arabiya: ХАМАС прервало переговоры с Израилем после гибели аль-Арури в Ливане
  • AP

Об этом сообщают источники Al Arabiya.

«По данным наших источников, любые переговоры о прекращении огня и обмене пленными также были отложены «до дальнейшего уведомления после убийства аль-Арури», — сообщает телеканал.

Вечером 2 января взрыв произошёл на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана. В результате удара погиб член руководства палестинского ХАМАС Салех аль-Арури. По имеющимся данным, также погибли два командира «Бригад аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).

Как сообщил американской газете The Washington Post чиновник Пентагона на условиях анонимности, ответственность за удар по пригороду Бейрута несут Вооружённые силы Израиля.

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