Корреспондент RT: после взрыва под Бейрутом в здании образовалась большая дыра

Корреспондент RT с места взрыва в пригороде Бейрута сообщил, что в стене здания видна большая дыра, также после удара полностью разрушен балкон.

Вечером 2 января взрыв произошёл на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана. В результате удара погиб член руководства палестинского ХАМАС Салех аль-Арури.

По имеющимся данным, также погибли два командира «Бригад аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).

Как писало издание Times of Israel со ссылкой на канал Channel 12, секретарь кабмина Биньямина Нетаньяху направил министрам директиву, в которой поручил не давать публичных комментариев о предположительном ударе ВС Израиля по пригороду Бейрута.

Вместе с этим депутат правящей партии «Ликуд» Дани Данон похвалил израильских военных сразу после появления сообщений о гибели палестинского чиновника.