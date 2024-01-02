Администрация Эрдогана: минные тральщики Украины не допустят в проливы Турции

Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустила предупреждение о том, что минные тральщики, подаренные британскими властями Украине, не пропустят через проливы Турции.

Сообщение цитирует РИА Новости.

Отмечается, что Турция с 1936 года неукоснительно выполняет Конвенцию Монтрё и намерена сохранить принципиальную позицию на протяжении всего конфликта с целью недопущения эскалации напряжённости в Чёрном море.

В администрации Эрдогана добавили, что Анкара проинформировала союзников о том, что подаренные Лондоном Киеву минные тральщики не будут пропущены через турецкие проливы в Чёрное море до окончания конфликта.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что намерения Британии создать так называемую коалицию для помощи Украине в Чёрном море не будут осуществлены, корабли не смогут пройти в акваторию моря из-за позиции Турции.