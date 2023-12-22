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Посол Келин: Турция не разрешит проход кораблей Британии в Чёрное море

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Намерения Британии создать так называемую коалицию для помощи Украине в Чёрном море не будут осуществлены, корабли не смогут пройти в акваторию моря из-за позиции Турции. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат предположил, что риторика Британии связана с «гарантиями безопасности» для Киева.

«Здесь уже два года в портах стоят два минных тральщика, на которых подняты украинские флаги, для них вроде бы даже обучали команду из украинских матросов», — приводит ТАСС слова Келина.

Посол подчеркнул, что Турция не пропустит эти корабли на основании Конвенции Монтрё.

«Поэтому они тут, скорее всего, и останутся»», — подытожил Келин.

Ранее российский посол рассказал о незавидной участи британских кораблей, которые Лондон уже давно обещает передать Военно-морскому флоту Украины.

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