Посол Келин: Турция не разрешит проход кораблей Британии в Чёрное море
Дипломат предположил, что риторика Британии связана с «гарантиями безопасности» для Киева.
«Здесь уже два года в портах стоят два минных тральщика, на которых подняты украинские флаги, для них вроде бы даже обучали команду из украинских матросов», — приводит ТАСС слова Келина.
Посол подчеркнул, что Турция не пропустит эти корабли на основании Конвенции Монтрё.
«Поэтому они тут, скорее всего, и останутся»», — подытожил Келин.
Ранее российский посол рассказал о незавидной участи британских кораблей, которые Лондон уже давно обещает передать Военно-морскому флоту Украины.