Политик Филиппо: Макрон осквернил флаг Франции во время новогоднего обращения

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил флаг своей страны, отодвинув его далеко на задний план.

Об этом он написал в соцсети X.

«Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию!» — сказал политик.

Он отметил, что флаг отнесён к остальным флагам далеко на фоне.

«А ещё там висит сине-жёлтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!» — заявил Филиппо.

Ранее Макрон в новогодней речи призвал остановить Россию и поддержать Украину.

Также канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении обвинил президента России Владимира Путина в отключении газа для ФРГ.