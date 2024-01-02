Политик Филиппо: Макрон осквернил флаг Франции во время новогоднего обращения
Об этом он написал в соцсети X.
«Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию!» — сказал политик.
Он отметил, что флаг отнесён к остальным флагам далеко на фоне.
«А ещё там висит сине-жёлтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!» — заявил Филиппо.
Ранее Макрон в новогодней речи призвал остановить Россию и поддержать Украину.
Также канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении обвинил президента России Владимира Путина в отключении газа для ФРГ.