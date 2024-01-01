Макрон в новогодней речи призвал остановить Россию и поддержать Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе новогоднего обращения призвал остановить Россию и оказать поддержку Украине.

Об этом информирует телеканал TF1.

По его словам, в июне следующего года, когда состоятся выборы в Европарламент, французским избирателям предстоит высказаться за укрепление суверенитета Европы.

«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», — цитирует его РИА Новости.

22 декабря группа французских сенаторов по итогам визита в Польшу и на Украину заявила, что Франции необходимо увеличить объёмы поставок вооружения и имеющего ключевое значение военного оборудования Киеву, чтобы сохранить боеспособность ВСУ.

Телеканал CNBC сообщал, что Запад истощил военные ресурсы и политический аппетит к Украине.