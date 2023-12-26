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CNBC: Запад истощил военные ресурсы и политический аппетит к Украине

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У Запада ослабла не только военная мощь из-за Украины, но и интерес к украинским властям, сообщает телеканал CNBC.
CNBC: Запад истощил военные ресурсы и политический аппетит к Украине
  • AP
  • © Felipe Dana

В материале телеканала отмечается, что ситуация в мире изменилась, вопрос финансирования Киева в 2024 году находится в подвешенном состоянии, а всё внимание приковано к возможному возвращению экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом. От его победы или проигрыша зависит дальнейшее поступление средств властям Украины.

«Ещё один год войны, несомненно, истощил военные ресурсы Запада и политический аппетит к поддержанию огромных объёмов военной помощи Украине», — говорится в публикации.

Аналитик по Европе и России Марио Бикарски заявил телеканалу, что хоть киевским властям не хочется вести переговоры, но, учитывая обстоятельства, у них просто не будет другого выбора.

Ранее генерал и бывший глава главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро спрогнозировал ужасную и безнадёжную зиму для украинцев.

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