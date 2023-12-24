Генерал Паломеро: украинцев ждёт ужасная и безнадёжная зима
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«Украинцам предстоит пережить ужасную зиму... В лучшем случае они смогут отстоять свои нынешние позиции. Это лучшее, на что мы можем надеяться», — сказал он.
По его словам, украинцы смогут получить шанс добиться хоть чего-то на поле боя лишь в случае увеличения объёма поступающих от Запада средств.
Ранее экс-главнокомандующий ВС США, американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что западные страны виноваты в провале контрнаступления ВСУ.