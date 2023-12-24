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Эстонский генерал Террас: ВС России могут испортить ВСУ Рождество наступлением

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Экс-глава Сил обороны Эстонии, депутат Европарламента генерал в отставке Рихо Террас выразил мнение, что ВС России могут испортить Киеву Рождество, если решат пойти в наступление.
Эстонский генерал Террас: ВС России могут испортить ВСУ Рождество наступлением
  • РИА Новости

Об этом сообщает ERR.

«Ресурсы Украины на исходе. У России их тоже не много, но у неё их может хватить на рождественское наступление», — отметил Террас.

По его мнению, ВС России усилили военное давление на Киев, и впереди ждут две очень важные недели.

Если фронт развалится и российские военные возьмут какой-то крупный населённый пункт, это послужит плохим сигналом всему миру, добавил он.

Ранее издание The Hill сообщило, что весеннее наступление Вооружённых сил России может закончиться тем, что Украина потерпит окончательное поражение в конфликте.

Экс-главнокомандующий ВС США, американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что западные страны виноваты в провале контрнаступления ВСУ.

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