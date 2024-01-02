Myśl Polska: Польше нужна помощь ясновидящих из-за ракеты с Украины
Об этом пишет Myśl Polska.
Так, обозреватели издания задались вопросом, что должны были делать польские власти, не имея собственных знаний, чтобы ответить на вопросы о происхождении ракеты, которая залетела на территорию республики с Украины.
«Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится всё больше и больше», — говорится в публикации.
Ранее в Польше не нашли следов залетевшей с Украины ракеты.