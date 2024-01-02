Myśl Polska: Польше нужна помощь ясновидящих из-за ракеты с Украины

Правительству Польши стоит обратиться к ясновидящим из-за необъяснимого пролёта ракеты над территорией страны с Украины.

Об этом пишет Myśl Polska.

Так, обозреватели издания задались вопросом, что должны были делать польские власти, не имея собственных знаний, чтобы ответить на вопросы о происхождении ракеты, которая залетела на территорию республики с Украины.

«Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится всё больше и больше», — говорится в публикации.

Ранее в Польше не нашли следов залетевшей с Украины ракеты.