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Myśl Polska: Польше нужна помощь ясновидящих из-за ракеты с Украины

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Правительству Польши стоит обратиться к ясновидящим из-за необъяснимого пролёта ракеты над территорией страны с Украины.

Об этом пишет Myśl Polska.

Так, обозреватели издания задались вопросом, что должны были делать польские власти, не имея собственных знаний, чтобы ответить на вопросы о происхождении ракеты, которая залетела на территорию республики с Украины.

«Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится всё больше и больше», — говорится в публикации.

Ранее в Польше не нашли следов залетевшей с Украины ракеты.

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