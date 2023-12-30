В Польше не нашли следов залетевшей с Украины ракеты

Польские военнослужащие не обнаружили следов ракеты, которая залетела на территорию республики с Украины, заявило оперативное командование вооружённых сил страны.

По данным командования, проверка территории была завершена в 15:00 (17:00 мск), в ней участвовали почти 500 солдат войск территориальной обороны.

«Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства», — цитирует сообщение командования РИА Новости.

Военные не планируют дальнейших проверок на месте.

Ранее оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш заявил, что польские истребители не успели сбить залетевшую с Украины ракету.