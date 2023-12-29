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ВС Польши: самолёты не успели сбить залетевшую с Украины ракету

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Польские самолёты не успели сбить залетевшую с Украины ракету, заявил оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш.
ВС Польши: самолёты не успели сбить залетевшую с Украины ракету
  • Gettyimages.ru
  • © irontrybex

По его словам, ВС Польши направили самолёты, которые должны были перехватить ракету и в случае необходимости сбить, но время её нахождения на территории страны и характер маневрирования сделали это невозможным.

«Поэтому ракета покинула территорию Польши», — цитирует генерала РИА Новости.

Клиш добавил, что ракета находилась на территории Польши около трёх минут, углубившись на расстояние около 40 км.

Ранее начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской.

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