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Генштаб Польши: нарушившая воздушное пространство ракета была российской

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Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской.
Генштаб Польши: нарушившая воздушное пространство ракета была российской
  • Gettyimages.ru
  • © CaryllN

«Всё указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ВС Польши сопровождали её на радарах и она покинула воздушное пространство.

При этом он не представил какие-либо доказательства своих утверждений.

Ранее оперативное командование польских вооружённых сил заявило, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины проник неопознанный объект.

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