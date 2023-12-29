Генштаб Польши: нарушившая воздушное пространство ракета была российской
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«Всё указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, ВС Польши сопровождали её на радарах и она покинула воздушное пространство.
При этом он не представил какие-либо доказательства своих утверждений.
Ранее оперативное командование польских вооружённых сил заявило, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины проник неопознанный объект.