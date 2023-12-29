Армия Польши: неопознанный объект проник в польское пространство со стороны Украины

Оперативное командование польских вооружённых сил заявило, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины проник неопознанный объект.

Как говорится в сообщении в официальном аккаунте ВС Польши в соцсети X, инцидент произошёл утром 29 декабря.

Объект сопровождали силы ПВО, затем он исчез с радаров.

Также уточняется, что оперативный командующий польской армии в соответствии с действующими процедурами «мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

В сентябре 2023 года в Польше опубликовали отчёт, свидетельствовавший о том, что Киев лгал о непричастности Украины к падению ракеты на территории республики в ноябре 2022 года.