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Армия Польши: неопознанный объект проник в польское пространство со стороны Украины

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Оперативное командование польских вооружённых сил заявило, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины проник неопознанный объект.
Армия Польши: неопознанный объект проник в польское пространство со стороны Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Rafal Olkis

Как говорится в сообщении в официальном аккаунте ВС Польши в соцсети X, инцидент произошёл утром 29 декабря.

Объект сопровождали силы ПВО, затем он исчез с радаров.

Также уточняется, что оперативный командующий польской армии в соответствии с действующими процедурами «мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

В сентябре 2023 года в Польше опубликовали отчёт, свидетельствовавший о том, что Киев лгал о непричастности Украины к падению ракеты на территории республики в ноябре 2022 года.

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