Армия Польши: неопознанный объект проник в польское пространство со стороны Украины
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Как говорится в сообщении в официальном аккаунте ВС Польши в соцсети X, инцидент произошёл утром 29 декабря.
Объект сопровождали силы ПВО, затем он исчез с радаров.
Также уточняется, что оперативный командующий польской армии в соответствии с действующими процедурами «мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства».
В сентябре 2023 года в Польше опубликовали отчёт, свидетельствовавший о том, что Киев лгал о непричастности Украины к падению ракеты на территории республики в ноябре 2022 года.