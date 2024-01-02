Верховный суд Израиля отменил один из ключевых законов судебной реформы

Верховный суд Израиля принял решение отменить закон, ограничивший в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений правительства.

Об этом информирует The Times of Israel.

Отмечается, что решение было принято большинством судей (8 из 15), входящих в коллегию Верховного суда.

Закон был частью широкой судебной реформы, предложенной премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которая вызвала раскол и протесты в Израиле.

Летом в Израиле прошли массовые демонстрации против судебной реформы.

В сентябре возле консульства США в Тель-Авиве проходил митинг против политики Нетаньяху.