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Верховный суд Израиля отменил один из ключевых законов судебной реформы

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Верховный суд Израиля принял решение отменить закон, ограничивший в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений правительства.

Об этом информирует The Times of Israel.

Отмечается, что решение было принято большинством судей (8 из 15), входящих в коллегию Верховного суда.

Закон был частью широкой судебной реформы, предложенной премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которая вызвала раскол и протесты в Израиле.

Летом в Израиле прошли массовые демонстрации против судебной реформы.

В сентябре возле консульства США в Тель-Авиве проходил митинг против политики Нетаньяху.

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