Возле консульства США в Тель-Авиве проходит митинг против политики Нетаньяху

Возле консульства Соединённых Штатов в Тель-Авиве проходит митинг против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие устроили митинг одновременно с началом встречи Нетаньяху с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке.

Кроме того, акции проходят возле дипмиссии США в Иерусалиме и напротив отеля в Нью-Йорке, где проходит встреча двух лидеров.

Ранее десятки тысяч протестующих снова вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве из-за продвигаемой правительством Нетаньяху судебной реформы.