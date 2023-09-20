Возле консульства США в Тель-Авиве проходит митинг против политики Нетаньяху
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что протестующие устроили митинг одновременно с началом встречи Нетаньяху с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке.
Кроме того, акции проходят возле дипмиссии США в Иерусалиме и напротив отеля в Нью-Йорке, где проходит встреча двух лидеров.
Ранее десятки тысяч протестующих снова вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве из-за продвигаемой правительством Нетаньяху судебной реформы.