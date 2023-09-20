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Возле консульства США в Тель-Авиве проходит митинг против политики Нетаньяху

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Возле консульства Соединённых Штатов в Тель-Авиве проходит митинг против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Возле консульства США в Тель-Авиве проходит митинг против политики Нетаньяху
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие устроили митинг одновременно с началом встречи Нетаньяху с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке.

Кроме того, акции проходят возле дипмиссии США в Иерусалиме и напротив отеля в Нью-Йорке, где проходит встреча двух лидеров.

Ранее десятки тысяч протестующих снова вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве из-за продвигаемой правительством Нетаньяху судебной реформы.

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