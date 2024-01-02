RT в Telegram
Подпишись

Пискарёв назвал вмешательством в дела России поздравление посольства США

Короткая ссылка
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв назвал поздравление россиян с новым, 2024 годом от посольства США в Москве вмешательством во внутренние дела России.

Информация об этом появилась в Telegram-канале комиссии.

«Сообщение о готовности «к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего», является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — сказал Пискарёв.

При этом он подчеркнул, что заявления американских дипломатов выглядят цинично и лживо на фоне причастности американских консультантов к терактам, произошедшим в Белгороде. 

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород целенаправленным ударом по гражданскому населению.

Также Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить