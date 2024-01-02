Пискарёв назвал вмешательством в дела России поздравление посольства США

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв назвал поздравление россиян с новым, 2024 годом от посольства США в Москве вмешательством во внутренние дела России.

Информация об этом появилась в Telegram-канале комиссии.

«Сообщение о готовности «к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего», является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — сказал Пискарёв.

При этом он подчеркнул, что заявления американских дипломатов выглядят цинично и лживо на фоне причастности американских консультантов к терактам, произошедшим в Белгороде.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород целенаправленным ударом по гражданскому населению.

Также Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25.