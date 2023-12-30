Постпред Чехии отказался участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода
Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский написал в своих соцсетях.
«Мы не позволим России вызывать нас куда-либо», — цитирует его ТАСС.
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона затребовала проведение заседания СБ ООН по Белгороду и вызвала на него постпреда Чехии.
30 декабря в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.