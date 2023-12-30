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Постпред Чехии отказался участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода

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Постоянный представитель Чехии при ООН отказался участвовать в заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом украинцами Белгорода в том числе чешским оружием.

Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский написал в своих соцсетях.

«Мы не позволим России вызывать нас куда-либо», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона затребовала проведение заседания СБ ООН по Белгороду и вызвала на него постпреда Чехии.

30 декабря в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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