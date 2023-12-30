Постпредство России: заседание СБ ООН из-за Белгорода запрошено на вечер
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании, чтобы тот объяснился в связи с поставками оружия Киеву.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
По последним данным МЧС России, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду.