Постпредство России: заседание СБ ООН из-за Белгорода запрошено на вечер

Постпредство России при ООН заявило, что заседание Совета Безопасности ООН из-за украинского обстрела Белгорода запрошено на 23:00 мск.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании, чтобы тот объяснился в связи с поставками оружия Киеву.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По последним данным МЧС России, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду.