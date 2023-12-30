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В ООН прокомментировали украинские удары по Белгороду

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Офис Генерального секретаря ООН прокомментировал ракетные удары украинцев по мирным гражданам в Белгороде.
В ООН прокомментировали украинские удары по Белгороду
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — цитирует заявление офиса РИА Новости.

В ООН добавили, что эти удары «конечно, следует осудить».

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По данным МЧС России на 17:58 мск, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

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