В ООН прокомментировали украинские удары по Белгороду

Офис Генерального секретаря ООН прокомментировал ракетные удары украинцев по мирным гражданам в Белгороде.

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — цитирует заявление офиса РИА Новости.

В ООН добавили, что эти удары «конечно, следует осудить».

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По данным МЧС России на 17:58 мск, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.