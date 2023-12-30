Госдеп прокомментировал удары украинцев по мирным жителям Белгорода

В Госдепартаменте США прокомментировали удары украинцев по мирным жителям Белгорода.

«Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даём возможности подобных атак», — ответил представитель американского ведомства на соответствующий вопрос агентства РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По последним данным в МЧС России, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.