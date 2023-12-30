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Небензя заявил, что Киев и его западных покровителей ждут самые плохие новости

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В ближайшее время украинских властей и их западных покровителей ожидают самые плохие новости. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что военные планы Киева потерпели полное фиаско.

«Поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей», — приводит слова Небензи постпредство России при всемирной организации.

Российский постпред добавил, что на это не повлияют новые пакеты помощи от США и Евросоюза.

Ранее зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что новый пакет американской помощи Украине не сможет изменить ситуацию на передовой.

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