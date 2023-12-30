Небензя заявил, что Киев и его западных покровителей ждут самые плохие новости
Он подчеркнул, что военные планы Киева потерпели полное фиаско.
«Поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей», — приводит слова Небензи постпредство России при всемирной организации.
Российский постпред добавил, что на это не повлияют новые пакеты помощи от США и Евросоюза.
Ранее зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что новый пакет американской помощи Украине не сможет изменить ситуацию на передовой.