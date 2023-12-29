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Депутат Рады Чернев: новый пакет помощи США не изменит ситуацию на фронте

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Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что новый пакет американской помощи Украине не сможет изменить ситуацию на передовой.
Депутат Рады Чернев: новый пакет помощи США не изменит ситуацию на фронте
  • Gettyimages.ru
  • © krblokhin

В интервью американской газете The Washington Post он отметил, что такая помощь от США говорит о том, что у Вашингтона существуют проблемы с поддержкой Киева.

«Мы по-прежнему считаем, что эти проблемы временные и очень скоро будут решены», — добавил Чернев.

По мнению депутата, этот пакет поможет только поддержать ВСУ ещё некоторое время, но не изменит ситуацию.

Ранее США выделили последний в этом году пакет военной помощи Украине на $250 млн.

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