Депутат Рады Чернев: новый пакет помощи США не изменит ситуацию на фронте
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В интервью американской газете The Washington Post он отметил, что такая помощь от США говорит о том, что у Вашингтона существуют проблемы с поддержкой Киева.
«Мы по-прежнему считаем, что эти проблемы временные и очень скоро будут решены», — добавил Чернев.
По мнению депутата, этот пакет поможет только поддержать ВСУ ещё некоторое время, но не изменит ситуацию.
Ранее США выделили последний в этом году пакет военной помощи Украине на $250 млн.