Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши

Временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши на фоне инцидента с ракетой, залетевшей в воздушное пространство страны с Украины.

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Об этом сообщило польское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что Ордашу вручили ноту с требованием разъяснить инцидент с нарушением воздушного пространства республики. Ранее оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш заявил, что польские истребители не успели сбить залетевшую с Украины ракету. Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской.