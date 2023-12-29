Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши
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Об этом сообщило польское внешнеполитическое ведомство.
Отмечается, что Ордашу вручили ноту с требованием разъяснить инцидент с нарушением воздушного пространства республики.
Ранее оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш заявил, что польские истребители не успели сбить залетевшую с Украины ракету.
Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской.