ВОЗ: в Аргентине зафиксировали случай заражения человека лошадиным энцефалитом

В Аргентине зафиксировали случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом.

Информация об этом появилась на сайте ВОЗ.

По данным организации, у заболевшего проявились такие симптомы как головная боль, дезориентация и внезапная лихорадка, позже он был госпитализирован.

Кроме того, сообщается, что это первый случай заболевания с 1996 года.

«Это первый подтверждённый случай заболевания человека, зарегистрированный за более чем два десятилетия», — говорится в публикации.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями следует носить маски.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мир вокруг России «горит корью». По её словам, на российской территории циркулируют вирусы кори, завезённые из 16 государств.