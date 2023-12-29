Посол: Россия рассчитывает, что Аргентина не будет отправлять военную технику Киеву

Россия рассчитывает, что Аргентина с приходом к власти президента Хавьера Милея продолжит придерживаться принципа отказа от отправки военной техники в зоны конфликта, в том числе на Украину.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Аргентина традиционно придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на Украину», — сказал дипломат.

Также он отметил, что новые власти Аргентины не собираются пересматривать соглашения с Россией.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной.