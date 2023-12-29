Посол: Россия рассчитывает, что Аргентина не будет отправлять военную технику Киеву
Об этом, как информирует ТАСС, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
«Аргентина традиционно придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на Украину», — сказал дипломат.
Также он отметил, что новые власти Аргентины не собираются пересматривать соглашения с Россией.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной.