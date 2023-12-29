RT в Telegram
Подпишись

Посол: Россия рассчитывает, что Аргентина не будет отправлять военную технику Киеву

Короткая ссылка
Россия рассчитывает, что Аргентина с приходом к власти президента Хавьера Милея продолжит придерживаться принципа отказа от отправки военной техники в зоны конфликта, в том числе на Украину.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Аргентина традиционно придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на Украину», — сказал дипломат.

Также он отметил, что новые власти Аргентины не собираются пересматривать соглашения с Россией.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить