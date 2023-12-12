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Песков: Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной

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Развитие двусторонних отношений с Аргентиной входит в зону интересов России, однако визит президента России Владимира Путина в Латинскую Америку пока не планируется. Об этом заявил 12 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной
  • РИА Новости

Говоря о прозвучавших из Буэнос-Айреса заявлениях о поддержке Украины, Песков подчеркнул, что это было до выборов в латиноамериканской стране. Однако теперь, по его словам, эта позиция корректируется.

«Мы допускаем, что Аргентина может развивать свои отношения с... третьими странами — это суверенная страна и это её суверенное право. До тех пор, пока это непосредственно не вредит нашим интересам», — отметил Песков в беседе с журналистами.

Другой темой на брифинге представителя Кремля стало финансирование Украины Соединёнными Штатами. По словам Пескова, денежные поступления не изменят ситуацию на поле боя.

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