Песков: Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной

Развитие двусторонних отношений с Аргентиной входит в зону интересов России, однако визит президента России Владимира Путина в Латинскую Америку пока не планируется. Об этом заявил 12 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о прозвучавших из Буэнос-Айреса заявлениях о поддержке Украины, Песков подчеркнул, что это было до выборов в латиноамериканской стране. Однако теперь, по его словам, эта позиция корректируется.

«Мы допускаем, что Аргентина может развивать свои отношения с... третьими странами — это суверенная страна и это её суверенное право. До тех пор, пока это непосредственно не вредит нашим интересам», — отметил Песков в беседе с журналистами.

Другой темой на брифинге представителя Кремля стало финансирование Украины Соединёнными Штатами. По словам Пескова, денежные поступления не изменят ситуацию на поле боя.