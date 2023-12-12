Песков: финансирование Украины Соединёнными Штатами обречено на фиаско

Выделенные для Украины десятки миллиардов долларов не помогли ей противостоять спецоперации России, новые десятки миллиардов обречены на такое же фиаско, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал новый визит Владимира Зеленского в США.

«Вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в её экономику», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что деньги не могут изменить ситуацию на поле боя и изменить ход продвижения СВО.

Президент США Джо Байден ранее пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом 12 декабря, чтобы обсудить нужды Киева.

Как отмечали в Москве, Кремль будет внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского.