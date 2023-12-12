Песков: финансирование Украины Соединёнными Штатами обречено на фиаско
Песков: новые деньги США для Украины не изменят ситуацию на поле боя
- РИА Новости
Так он прокомментировал новый визит Владимира Зеленского в США.
«Вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в её экономику», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что деньги не могут изменить ситуацию на поле боя и изменить ход продвижения СВО.
Президент США Джо Байден ранее пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом 12 декабря, чтобы обсудить нужды Киева.
Как отмечали в Москве, Кремль будет внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского.