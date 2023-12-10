Байден предложил Зеленскому посетить Белый дом 12 декабря для обсуждения помощи

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом 12 декабря, чтобы обсудить нужды Киева.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома, Байден позвал Зеленского в Вашингтон, чтобы «подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины».

В заявлении также говорится, что, пока Россия «наращивает ракетные и беспилотные удары», Байден и Зеленский обсудят «насущные нужды Украины» и «жизненную важность продолжения поддержки» в этот «критический момент».

5 декабря Зеленский в последний момент отменил своё выступление перед конгрессменами США, во время которого он должен был доложить о ситуации на фронте и попросить продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Как пояснил украинский министр обороны Рустем Умеров, это случилось из-за «изменения ситуации».

Вместе с этим сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Зеленскому незачем было выступать на закрытом брифинге в конгрессе.