Посол: новые власти Аргентины не собираются пересматривать соглашения с Россией
Об этом заявил посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
По его словам, несмотря на эпатаж, окружавший пришествие во власть команды Милея, первые контакты с руководством Аргентины показывают, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся.
«Нас заверяют в том, что не будет ревизии подписанных документов. Не будет отката назад по каким-то направлениям», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной.