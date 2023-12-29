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Посол: новые власти Аргентины не собираются пересматривать соглашения с Россией

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Новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем дало понять, что не собирается пересматривать подписанные с Россией соглашения.

Об этом заявил посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

По его словам, несмотря на эпатаж, окружавший пришествие во власть команды Милея, первые контакты с руководством Аргентины показывают, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся.

«Нас заверяют в том, что не будет ревизии подписанных документов. Не будет отката назад по каким-то направлениям», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной.

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