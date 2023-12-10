Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины, церемония состоялась в конгрессе в Буэнос-Айресе. Альберто Фернандес, покидающий пост главы государства, пожал Милею руку и поздравил с началом президентства.

Трансляцию инаугурации вели телеканалы Аргентины.

Избранный президент ранее заявил о союзнических отношениях с Соединёнными Штатами.

Диана Мондино, которая претендует на пост главы МИД Аргентины, отмечала, что страна не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией.

Президент России Владимир Путин поздравил Милея с победой на выборах. Он отметил, что российско-аргентинские отношения основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и выразил надежду на дальнейшее развитие партнёрства в разных сферах.