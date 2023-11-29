Избранный президент Аргентины Милей заявил о союзнических отношениях с США

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил о союзнических отношениях с Соединёнными Штатами после визита в страну.

Отмечается, что незадолго до своей инаугурации Милей поехал в США, где провёл встречу с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Аргентинский лидер назвал свою поездку незабываемой.

«Мы снова заявили о нашей исторической позиции союзников США, Израиля и Запада», — цитирует его РИА Новости.

Ранее газета The Financial Times писала, что Хавьер Милей, который намеревался ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, начал постепенно отказываться от своих идей.