Избранный президент Аргентины Милей заявил о союзнических отношениях с США
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Отмечается, что незадолго до своей инаугурации Милей поехал в США, где провёл встречу с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Аргентинский лидер назвал свою поездку незабываемой.
«Мы снова заявили о нашей исторической позиции союзников США, Израиля и Запада», — цитирует его РИА Новости.
Ранее газета The Financial Times писала, что Хавьер Милей, который намеревался ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, начал постепенно отказываться от своих идей.