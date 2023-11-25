FT: избранный президент Аргентины Милей отказался от идеи замены песо на доллар

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, который намеревался ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, начал постепенно отказываться от своих идей.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что после победы на выборах Милей, вероятно, поменял свою позицию по некоторым экономическим вопросам, поскольку больше не рассматривает экономиста Эмилио Окампо на пост главы Центробанка.

«Единственной целью назначения Окампо в ЦБ была долларизация. Он никогда не собирался идти в Центральный банк, чтобы реализовать чужой план, с которым он не согласен», — говорится в публикации.

Ранее офис Хавьера Милея подтвердил планы по закрытию Центробанка страны.