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WP: Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США

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«Скромный» пакет помощи США для Украины в размере $250 млн был встречен в Киеве «с прохладной благодарностью».

Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, новая помощь Киеву со стороны Вашингтона предназначена лишь для того, чтобы «продержаться ещё некоторое время».

Кроме того, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что данная поддержка США не поможет «изменить ситуацию на поле боя» в пользу Украины.

По его словам, она свидетельствует о том, что с данной поддержкой «есть проблемы».

Ранее США выделили последний в этом году пакет военной помощи Украине на $250 млн.

Также в Politico заявили, что США и Европа меняют стратегию по Украине, допуская уступки России.

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