RT в Telegram
Подпишись

В ХАМАС оценили слова Лаврова об устранении несправедливости в адрес палестинцев

Короткая ссылка
В ХАМАС высоко оценили позицию главы российского МИД, который заявил ранее о необходимости устранить несправедливость, от которой страдают палестинцы.
В ХАМАС оценили слова Лаврова об устранении несправедливости в адрес палестинцев
  • РИА Новости

«Мы ценим заявления главы МИД России Лаврова, в которых он подчеркнул важность устранения несправедливости, от которой пострадали палестинцы, и достижения стабильности в регионе», — заявил член руководства движения Усама Хамдан.

Ранее Лавров заявил, что Запад не готов стараться для полноценного создания палестинского государства, США продолжают попытки «утопить» эту тему.

Позиция России заключается в том, что решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме должны быть осуществлены, отмечал президент Владимир Путин.

В Кремле подчёркивали, что предоставление палестинцам права основать собственное государство — обязательное условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить