В ХАМАС оценили слова Лаврова об устранении несправедливости в адрес палестинцев

В ХАМАС высоко оценили позицию главы российского МИД, который заявил ранее о необходимости устранить несправедливость, от которой страдают палестинцы.

«Мы ценим заявления главы МИД России Лаврова, в которых он подчеркнул важность устранения несправедливости, от которой пострадали палестинцы, и достижения стабильности в регионе», — заявил член руководства движения Усама Хамдан.

Ранее Лавров заявил, что Запад не готов стараться для полноценного создания палестинского государства, США продолжают попытки «утопить» эту тему.

Позиция России заключается в том, что решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме должны быть осуществлены, отмечал президент Владимир Путин.

В Кремле подчёркивали, что предоставление палестинцам права основать собственное государство — обязательное условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.