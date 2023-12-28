В ХАМАС оценили слова Лаврова об устранении несправедливости в адрес палестинцев
- РИА Новости
«Мы ценим заявления главы МИД России Лаврова, в которых он подчеркнул важность устранения несправедливости, от которой пострадали палестинцы, и достижения стабильности в регионе», — заявил член руководства движения Усама Хамдан.
Ранее Лавров заявил, что Запад не готов стараться для полноценного создания палестинского государства, США продолжают попытки «утопить» эту тему.
Позиция России заключается в том, что решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме должны быть осуществлены, отмечал президент Владимир Путин.
В Кремле подчёркивали, что предоставление палестинцам права основать собственное государство — обязательное условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.