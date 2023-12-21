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Лавров: США пытаются «утопить» тему создания палестинского государства

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Запад не готов стараться для полноценного создания палестинского государства, США продолжают попытки «утопить» эту тему, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Тунис.

«Соединённые Штаты даже простую резолюцию, которая сейчас в Совете Безопасности обсуждается и призывает к прекращению огня и обеспечению гуманитарной помощи, даже это блокируют уже не первый раз», — сказал он.

Тему палестинского государства американские дипломаты пытаются «утопить» в различных сомнительных инициативах о созыве одной конференции за другой на основах, которые расходятся с принципами, заложенными в основах Совета Безопасности, подчеркнул российский министр.

Позиция России заключается в том, что решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме должны быть осуществлены, отмечал президент Владимир Путин.

В Кремле подчёркивали, что предоставление палестинцам права основать собственное государство — обязательное условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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