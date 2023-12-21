Лавров: США пытаются «утопить» тему создания палестинского государства

Запад не готов стараться для полноценного создания палестинского государства, США продолжают попытки «утопить» эту тему, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Тунис.

«Соединённые Штаты даже простую резолюцию, которая сейчас в Совете Безопасности обсуждается и призывает к прекращению огня и обеспечению гуманитарной помощи, даже это блокируют уже не первый раз», — сказал он.

Тему палестинского государства американские дипломаты пытаются «утопить» в различных сомнительных инициативах о созыве одной конференции за другой на основах, которые расходятся с принципами, заложенными в основах Совета Безопасности, подчеркнул российский министр.

Позиция России заключается в том, что решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме должны быть осуществлены, отмечал президент Владимир Путин.

В Кремле подчёркивали, что предоставление палестинцам права основать собственное государство — обязательное условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.