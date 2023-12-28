Сенатор Грэм призвал США нанести удар по Ирану
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Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
«Без Ирана не будет хуситов. Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я призываю уже шесть месяцев... нанесите удар по Ирану», — заявил Грэм.
Сенатор добавил, что он рекомендовал главе Пентагона Ллойду Остину не показывать «слабость» в отношениях с Ираном и чётко донести до Тегерана о красных линиях Вашингтона.
23 декабря управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило об атаке беспилотника на судно у берегов Индии.
Позже в Пентагоне заявили, что атаковавший судно у берегов Индии беспилотник запустили из Ирана.