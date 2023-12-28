Сенатор Грэм призвал США нанести удар по Ирану

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя ситуацию вокруг нападений хуситов, призвал Соединённые Штаты нанести удар по Ирану, поскольку это движение якобы финансируется иранскими властями.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Без Ирана не будет хуситов. Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я призываю уже шесть месяцев... нанесите удар по Ирану», — заявил Грэм.

Сенатор добавил, что он рекомендовал главе Пентагона Ллойду Остину не показывать «слабость» в отношениях с Ираном и чётко донести до Тегерана о красных линиях Вашингтона.

23 декабря управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило об атаке беспилотника на судно у берегов Индии.

Позже в Пентагоне заявили, что атаковавший судно у берегов Индии беспилотник запустили из Ирана.