Минэкономики ФРГ сообщило о подготовке ЕС новых пакетов санкций против России
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление представителя ведомства на брифинге.
«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты», — сказал он.
По его словам, санкционную систему будут «расширять и совершенствовать».
Также он заявил, что возможности обхода санкций в ЕС намерены обнаруживать и пресекать.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны при помощи санкций и давления на Россию смогли добиться только сплочения российского народа.