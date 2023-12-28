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Минэкономики ФРГ сообщило о подготовке ЕС новых пакетов санкций против России

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Минэкономики ФРГ сообщило о подготовке Евросоюзом новых пакетов антироссийских ограничений.
Минэкономики ФРГ сообщило о подготовке ЕС новых пакетов санкций против России
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление представителя ведомства на брифинге.

«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты», — сказал он.

По его словам, санкционную систему будут «расширять и совершенствовать».

Также он заявил, что возможности обхода санкций в ЕС намерены обнаруживать и пресекать.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны при помощи санкций и давления на Россию смогли добиться только сплочения российского народа.

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