Лавров: Запад санкциями и давлением добился только сплочения российского народа

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны при помощи давления и санкций на Россию смогли добиться только сплочения российского народа.

В интервью «России 24» и РИА Новости он отметил, что, по задумке Запада, введённые санкции должны были спровоцировать волну протестов в России, однако в реальности всё получилось наоборот.

«Санкции должны были взбудоражить народ, должны были поднять протестные волны, они добились сплочения страны, сплочения народа», — добавил Лавров.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что санкции Запада не помешали России и Белоруссии закончить 2023 год с высокими макроэкономическими показателями.